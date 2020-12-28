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Aktüel Red Bull Flick’te Türkiye’nin en iyi ikilisi belli oldu
Aktüel

Red Bull Flick’te Türkiye’nin en iyi ikilisi belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:23:57 -
Red Bull Flick’te Türkiye’nin en iyi ikilisi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu buldu.

Red Bull açıklamasına göre, oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatı CS:GO turnuvasında Türkiye’nin en iyisi olmak için eşsiz bir mücadele sergiledi.

Oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te büyük final heyecanı çevrim içi olarak yaşandı.

Tüm güne yayılan çekişme sonunda rakiplerini geçmeyi başaran "Vesselam" ve "Spunkie" ikilisi Red Bull Flick’in yeni şampiyonu oldu.

Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştiren mücadelelerde hem şampiyon hem de en değerli oyuncu olan "Spunkie" final mücadelesi hakkında, "Red Bull Flick dünyası bizim için çok farklıydı. Turnuva sürecinde sadece oyunumuza odaklanarak beklediğimiz bir şampiyonluk kazandık. Çünkü çok çalıştık ve emeklerimizin sonucunu alabildik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Diğer oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Artık şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı." değerlendirmesini yaptı.

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