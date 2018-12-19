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Red Bull Escape Room elemeleri İstanbul ile devam ediyor

Sıra dışı zihin oyunları turnuvası Red Bull Escape Room kapsamında İstanbul elemeleri 21 Aralık'ta Marmara Park AVM ve 25 Aralık'ta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
Red Bull Escape Room elemeleri İstanbul ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Sıra dışı zihin oyunları turnuvası Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası kapsamında, Türkiye elemeleri devam ediyor.

Red Bull tarafından yapılan açıklamaya göre, oyuncuların 20 dakika içinde bütün gizemleri ve çok oyunculu bilmeceleri çözmek için zihin becerileriyle iletişim yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğu Red Bull Escape Room'da Konya, Kayseri ve İzmir ve Ankara elemelerinin ardından sıra İstanbul'a geldi.

Konya'da gerçekleştirilen elemelerde odadan kaçmayı başaran takım olmadı. Kayseri'de Quasar takımı 15 dakika 1 saniyede, İzmir'de Replika takımı 11 dakika 1 saniyede odadan kaçarken, Antalya'da Çılgın Liseliler 14 dakika 22 saniyelik bir süre yakaladı.

Ankara'da ise Find&mind takımı 10 dakika 39 saniye ile şu ana kadarki en iyi dereceyi elde etti. Escape Room heyecanı Ankara'dan sonra Eskişehir'de de yaşandı ve Vincent Van Gogh ekibi 13 dakika 29 saniyelik bir zamanda odadan kaçmayı başardı.

Red Bull Escape Room İstanbul elemeleri ise 21 Aralık'ta Marmara Park AVM ve 25 Aralık'ta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılacak. Elemeler 28 Aralık'ta, Bursa PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde devam edecek. Elemeler sonunda en iyi süreyi elde eden takım, 23 ülkenin katılacağı Red Bull Escape Room Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:30
  1. Escape Room
  2. Red Bull

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