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Reçete ile satılan hapları yasa dışı pazarlayan kalfa adliyede

Karaman'da bulunan bir eczanede reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı iddia edilen eczacı kalfası, polis tarafından yakalandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:48
Reçete ile satılan hapları yasa dışı pazarlayan kalfa adliyede

Karaman'da reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı tespit edilen eczane kalfası M.A. adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan S.A.'nin satışı reçeteye tabi olan bazı hapları, yasa dışı yollarla sattığı yönünde ihbar aldı. Polis, S.A.'yı takibe aldı. Eczacı kalfasına, hapları satacağı sırada suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan S.A.'nın üzerinde 545 adet farklı türde hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:48
  1. Reçete ile satılan hapları yasa dışı pazarlayan kalfa
  2. Karaman
  3. ilaç sahtekarlığı

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