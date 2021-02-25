  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?
Yaşam

Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?

Recep ayının başlaması ile birlikte bu özel ayın içerisindeki önemli günler takip ediliyor. Üç ayların manevi ikliminden yararlanmak isteyenler Recep ayı içerisindeki önemli gün ve geceleri de değerlendiriyor. Peki, Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün dür?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:26:00 -
Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?

Recep ayının 15. gecesinin hangi gün olduğu merak ediliyor. Recep ayının 15.günü özellikle ibadette dikkat edilecek günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?

Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?

Receb-i Şerif ayının 15. gecesi 26 Şubat 2021 Cuma gününü 27 Şubat 2021 Cumartesiye bağlayan gecesidir. Yani önümüzdeki Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece Recep ayının 15. gecesi olmaktadır. Recep ayının 15. günü ise 27 Şubat Cumartesi günü oluyor. Dinimizde geceler önce, gündüzler sonra geldiği için böyledir diyebiliriz.

Recep ayı kameri aylardan olan hicri ayının yedincisidir. Mübarek 3 ayların başlangıcı ve ilkidir. Bu nedenle Recep ayı aynı zamanda manen ramazan ayına hazırlıktır. Bu nedenle bu ayın fazileti oldukça büyüktür.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.a

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...
Ekonomi

FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'den gelen açıklamalar kısa vadede bir yükselişin olmayacağına iş..
Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği
Gündem

Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği

Rusya’da video konferans yoluyla yapılan parti liderleri toplantısında Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovskiy ve Rusya ..
PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!
Gündem

PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!

Selahattin Demirtaş’ın dağdaki abisi terörist Nurettin Demirtaş’ın kitabını satışa sunarak büyük bir rezalete imza atan Ekrem İmamoğlu yönet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay