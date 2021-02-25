Recep ayının 15. gecesinin hangi gün olduğu merak ediliyor. Recep ayının 15.günü özellikle ibadette dikkat edilecek günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?

Recep ayının on beşinci gecesi hangi gün?

Receb-i Şerif ayının 15. gecesi 26 Şubat 2021 Cuma gününü 27 Şubat 2021 Cumartesiye bağlayan gecesidir. Yani önümüzdeki Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece Recep ayının 15. gecesi olmaktadır. Recep ayının 15. günü ise 27 Şubat Cumartesi günü oluyor. Dinimizde geceler önce, gündüzler sonra geldiği için böyledir diyebiliriz.

Recep ayı kameri aylardan olan hicri ayının yedincisidir. Mübarek 3 ayların başlangıcı ve ilkidir. Bu nedenle Recep ayı aynı zamanda manen ramazan ayına hazırlıktır. Bu nedenle bu ayın fazileti oldukça büyüktür.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.a