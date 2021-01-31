Reçel nasıl kavanozlanır? Şekerlenmemesi için ne yapılmalı?

Bal ve reçeller buzdolabına konulduğunda donmaya başlar. Bu da bir süre sonra şekerlenmeye yol açabilir. Bu nedenle serin, soğuk yerler reçel saklamak için uygun koşullar değildir. Reçel saklarken soğuk, karanlık yerlerden uzak tutulmalı, açık ve serin ortamlar tercih edilmelidir. Reçeller cam kavanozlarda muhafaza edilmeli, güneş ışığından korunmalıdır. Reçelin şekerlenmesini önlemek için sadece saklama koşulları değil, yapılma aşamasında da dikkatli olunmalıdır. Reçel saklarken buzdolabı gibi soğuk dolaplar, güneş ışığı gören bir oda veya cam önü tercih edilmemeli, bunun yerine güneş görmeyen kiler gibi saklama alanları, erzak dolapları tercih edilmelidir.

Reçel nasıl kavanozlanır?

Reçellerinizi koyacağınız kavanozların mutlaka cam ve sterelize edilmiş kavanozlar olduğundan emin olun. Reçellerinizi saklamak için plastik bir kap kullanacaksanız reçelleri kesinlikle henüz sıcakken ilave etmeyin. Plastik kaplara pay edeceksiniz mutlaka soğuduktan sonra aktarın. Ancak reçelleri en ideal saklama biçimi reçelleri kavanozlara ilk sıcağı çıktıktan sonra aktarmak. Yani sıcak denebilecek bir konumdayken koymak diyebiliriz.

Sonrasında ise iki farklı yöntemi var. İlki sıcakken aktardıktan sonra kavanozun kapağı açık bir şekilde soğumasını sağlamak. Ardından kapağını kapatıp ters çevirmek ve oda sıcaklığında bir süre daha o şekilde dinlendirmek. İkincisi ise sıcakken doldurup kavanozlarını da sıcakken kapatıp soğuyana kadar ters bir şekilde bekletmek. Her iki yöntemle de yapabilirsiniz reçellerinizi. Ama mutlaka ters bir şekilde çevirip bekletmenizi öneririz. Çünkü o şekilde içindeki hava kabarcıkların oluşmasını engellemiş ve daha uzun süre dayanmalarını da sağlamış olacağız.

Reçelin şekerlenmesi nasıl önlenir?

Şekerlenmeyi önlemek için reçel yapımında dikkatli olunmalıdır. Reçelin suyu bu noktada çok önemlidir. Su iyi ayarlanmalıdır, çok sulu olmamasına özen gösterilmelidir. Kıvamında olan bir reçel kolay kolay şekerlenmemektedir. Reçelin suyunun yeterli olduğunu anlamak için pişirme aşamasında çok su koyulmamalı, kaynamaya başladıktan sonra bir damla reçel bir tabağa damlatılmalıdır. Damlatılan reçel, şeklini bozmazsa kıvamı tutmuş demektir, daha fazla su eklemenize gerek yoktur. Bir diğer püf noktada, ocaktan aldıktan sonra reçeli kavanozlara doldurun.

Fakat direk ağzını kapatmayın, soğuduktan sonra hava almasını önleyecek şekilde sıkıca kavanozun ağzı kapatılmalıdır. Şekerlenen bir reçeli, eski haline getirebilirsiniz. Bu pratik bir yöntemdir. Kaynamış suyun içine şekerlenmiş reçel kavanozunu yerleştirin, bir süre bekletin. Su kısık ateşte durmalıdır. Reçel çözündükten sonra kavanozu suyun içerisinden çıkarabilirsiniz. Reçeliniz eski kıvamına dönmüş olacaktır. Ayrıca buzdolabında durmaktan dolayı şekerlenmiş, donmuş reçeller bir gün boyunca uygun koşullarda açıkta tutulduğunda eski haline döndüğü görülecektir.

Reçel saklarken nelere dikkat edilmeli?

Reçellerinizi hazırlarken çürük meyveleri kullanmamak, kaynatırken mutlaka üzerindeki köpükleri almak, limon tuzu, limon suyu ya da tereyağı ilave etmek... Bu püf noktaları reçellerinizin kavanozlarda çok daha uzun süre dayanmasını sağlayan önemli noktalardandır.