Recep ayının ilk gününü oruç tutarak geçirip akşamında ise 20 rekattan oluşan nafile namazı kılmanın sevabının ise oldukça büyük olacağı biliniyor. İşte Recep ayının ilk gecesi yapılabilecek ibadetler...

Receb ayının ilk gecesi dua ve namazı nedir?

Adım adım Recep ayı namazı kılınışı şu şekilde;

Recep ayının ilk gecesi akşam namazından sonra 1 Fatiha ve 1 İhlas Suresiyle 20 rekat namaz kılarsa Allah o kişinin günahlarını affedeceği rivayet edilmektedir. Recep ayı ilk gecesi kılınacak namaza 'Ya Rabbi, beni, dünyayı teşrifleriyle nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halâs eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber.' Duasıyla niyet edilir. Her rekatta 1 Fatiha ve 1 İhlas Sureleri okunarak 2 rekatta bir selam verilerek tamamlanır.

Recep ayının ilk perşembe gecesi yapılabilecekler

Recep ayının ilk Perşembe günün oruçla geçirmek, akşam namazını kıldıktan sonra 12 rekat namaz kılmak günahların affedilmesi ve duaların kabul edilmesi için çok kıymetlidir.

Recep ayının ilk Perşembesi namazı kılışı: Her rekat 1 Fatiha, 3 Kadir, 12 İhlas Suresi okunur ve 2 rekatta bir selam verilerek 12 rekat namaz tamamlanır. Namazı kıldıktan sonra ise 70 defa 'Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' 70 defa 'Subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' 70 defa 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' duaları okunur.

Recep ayı ibadetleri

Oruç: Recep ayının her günü olmasa da bazı günleri oruçla geçirmek çok sevaptır. Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan oruçların dışında Recep ayında oruç tutulması tavsiye edilen günler:

1.gün - 2.gün - 3.gün - 13.gün - 14.gün - 15.gün - 27.gün - 30.gün - ilk Perşembe ve takip eden pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak çok sevaptır.

Zikir: 1-10 arası her gün günde 100 kere Subhanel hayyil gayyum 11-20 arası her gün günde 100 kere Subhanallahil ehadis samed 21-30 arası her gün günde 100 kere Subhanallahi-r raufi

(Receb'de, takva üzere oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]