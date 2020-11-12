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Aktüel realme 7 Amazon.com.tr'de satışa sunuldu
Aktüel

realme 7 Amazon.com.tr'de satışa sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:08:23 -
realme 7 Amazon.com.tr'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye müşterileri bugünden itibaren realme 7 modeline Amazon.com.tr üzerinden hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleriyle sahip olabiliyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, realme'nin yeni modeli 7 Amazon.com.tr üzerinden satışa sunuldu. "Sis Mavisi" renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşan cihaz, 8 çekirdekli MediaTek Helio G95 işlemcisi ve karbon fiber soğutma sistemiyle hem günlük kullanımda hem de mobil oyun deneyiminde akıcı bir performans sunuyor.

realme 7 ayrıca, Full HD+ çözünürlük ve 90Hz ekran yenileme hızı sunan 6,5 inç boyutundaki geniş ekran, "Yıldız Modu" ile daha net gece fotoğrafları çekmeye de olanak tanıyan 64 MP’lik dörtlü kamera modülü, 64 GB depolama alanı ve 30W Dart Şarj destekli 5000mAh’lık geniş batarya kapasitesi gibi özellikler de barındırıyor.

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