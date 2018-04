Real Madrid'in yıldızından Pepe ve Gomis açıklaması!

Bir Real Madrid oyuncusuyla iş yapabilmek gerçekten zor bir süreç... Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin yıldız oyuncusuyla bir araya gelene dek birçok aşamadan geçiyorsunuz, sormak istediğiniz bazı sorular kulüpler tarafından değerlendirmeye alınıyor. Ne var ki Raphael Varane bu kadar üst düzey bir ekibin göz alıcı bir oyuncusuyken bir o kadar da mütevazı bir oyuncu. Real Madrid kariyeri, Fransa Milli Takımı hakkındaki görüşleri ve bir araya gelme sebebimiz olan Braun Global Medya Günü'nde Türkiye'ye dair sorularımıza da içtenlikle yanıt verdi. İşte karşınızda dünyanın zirvesinde mütevazı bir yıldız portresi: Raphael Varane.

GOMİS İÇİN ÇOK SEVİNİYORUM!

Fransız takım arkadaşınız Bafétimbi Gomis Türkiye'de bir fenomen haline geldi. Şimdiden 27 golü var. Onun hakkında ne düşünüyorsun?

Her şeyden önce çok iyi bir oyuncu. Büyük bir golcü. Her zaman gol atmak için ileri doğru hamle yapar, güçlüdür. Bunun yanı sıra çok pozitif bir kişiliği var, çok sakin, her zaman gülümseyen biri. Her zaman deneyimlerini, hayatını paylaşmak ister. Onunla buluştuğumda deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz. Uyumlu ve açık bir kişiliğe sahip, onunla gerçekten iyi bir arkadaşlığım var. Türkiye'de müthiş bir sezon geçiriyor ve onun adına gerçekten çok seviniyorum.

GALATASARAY BİZİ ÇOK ZORLADI

İstanbul'da Galatasaray'la oynadınız. Bu maçı nasıl hatırlıyorsun ve Türk taraftarlarla ilgili ne düşünüyorsun? Bu maçla ilgili çok iyi anılarım var çünkü güzel bir atmosferdi ve taraftarların takımlarını desteklediklerini gerçekten hissedebiliyordunuz. Taraftarlarla oyuncular arasında bir bağ da vardı. Galatasaray çok iyi bir oyun oynadı ve biz tur atlamış olsak bile bizi gerçekten zorladılar. Atmosfer olağanüstüydü, şüphesiz Avrupa'da deneyimlediğim en iyi atmosferlerden biriydi.

DÜNYA KUPASI POTANSİYELİMİZ VAR

Dünya Kupası'nda oldukça ileri gitme şansımız var. Bir yarışa kazanmak için girersiniz. Deneyim kazanan genç bir kuşağımız var, büyük Avrupa takımlarında oynuyoruz. Çok farklı profillere sahip birbirlerini tamamlayan isimler var, potansiyel çok büyük. Tüm pozisyonlar için rekabet var. Elbette dünyada çok iyi takımlar var, çok büyük oyuncularla rekabet edeceğiz ama Fransa çok yükseklere çıkmak için gerçek bir şansa sahip.

BAKIMSIZ SOKAĞA ÇIKMAMIZ İMKANSIZ

Elbette bir futbolcu olarak aynı zamanda medya figürleriyiz. Günlük hayatımızda, sokakta, her yerde tanınıyoruz. Bu nedenle sabah ilk iş olarak bakımınızı yapmanız ve tıraş olmanız önemli. Bunun mutlaka üzerimizde bir etkisi var çünkü köpeğinizi gezdirmek için bile olsa sokağa bakımsız bir şekilde çıkamazsınız. Maçtan önce tıraş olmalı, bakım yapmalısınız. Bu yüzden S3 ProSkin'i ve şekillendiricilerini bu kadar çok seviyorum.

RONALDO'NUN SON VURUŞUNU İSTERDİM

Crıstıano Ronaldo'nun gol atma becerisi olurdu. Çünkü onu her gün görüyorum ve çok etkileyici. Onunla yıllardır oynadığım halde hala beni etkiliyor. ¦ Dizi seyretmeyi severim, arabaları severim, modayı severim ve saatleri severim. Yine tek bir başka spor dalına yönelik bir tutkum yok, tüm sporları seviyorum. ¦ Valizimde her zaman temel malzemeler olur. Deodorant, kolonya, diş fırçası, jel, diş macunu ve elbette Braun S3 ProSkin.

PEPE'DEN İLHAM ALDIM

Beşiktaş'ta oynayan eski takım arkadaşınız Pepe sizin süper alçakgönüllü olduğunuzu söylüyor. Real Madrid'de Pepe gibi çok iyi savunmacılarla çalışmanın faydasını gördünüz mü?

Elbette çok genç yaşta büyük bir takıma gelince öğrenecek çok şey oluyor. Stoper pozisyonu çok deneyim isteyen bir pozisyon ve Pepe gibi diğer isimlerden öğrenmek iyi bir şey. Madrid gibi bir takımın iyi oyuncuları var, kendinizi geliştirmek için alçak gönüllülükle onlardan ilham almalısınız çünkü oyunun en üst seviyesindesiniz ve öğrenecek çok şey var. Deneyimim arttıkça bunun ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyorum. Madrid'deki büyük oyuncuların bize ilham verdiği doğru. Madrid öğrenmek için mükemmel bir yer.

Henüz 25 yaşında olmasına karşın Raphael Varane, 41 kez Fransa A Milli Takımı formasını giymeyi başarmış, özel bir oyuncu. Varane, tam 7 yıldır Real Madrid formasını terletiyor.

