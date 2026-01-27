  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur Beklenmedik gelişme! Dost ülke Türkiye'den KAAN ithalatına şart getirdi Her dediği çıkıyordu! 'Emeklilere 10 bin lira verilecek' diyerek duyurdu Şeriat’ın güzelliği… Devletin örnek davranışını tüm dünya ayakta alkışladı Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı! Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası Savunma hattı için görüşülüyordu… Uluslararası ajanslar Suudi Arabistan’ın Türkiye kararını son dakika koduyla duyurdu!
Medya
5
Yeniakit Publisher
Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor

TRT1'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor. Eski oyuncu diziye geri dönüyor.

#1
Foto - Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor

TRT1'in 6 sezondur devam eden dizilerinden Teşkilat, eski oyuncularından bir ismi yeniden kadrosuna katıyor.

#2
Foto - Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor

Oyuncu Tuvana Türkay'ın, Teşkilat dizisinin kadrosuna yeniden dahil olduğu iddia edildi.

#3
Foto - Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonlarda da dizide rol alan oyuncu, Kraliçe'nin ikiz kardeşi Suziana 'yı oynayacağı konuşuluyor.

#4
Foto - Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen oyuncu, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim aldı. Oyunculuğa 9 yaşında başladı. İlk projesi; reklam filmi oldu. Çeşitli kurumlardan oyunculuk, şan ve diksiyon üzerine dersler gördü. 2009 yılında yayınlanan "Ayrılık", ilk dizi projesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak
Gündem

Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak

Amerika en büyük askeri deniz filosunu İran’a saldırı planları için bölgeye gönderirken, Türkiye’nin Tahran’deki Hamaney rejiminin çöküşü ih..
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23