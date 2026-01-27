Teşkilat dizisine gündemi altüst edecek transfer! O isim geri dönüyor
TRT1'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor. Eski oyuncu diziye geri dönüyor.
TRT1'in 6 sezondur devam eden dizilerinden Teşkilat, eski oyuncularından bir ismi yeniden kadrosuna katıyor.
Oyuncu Tuvana Türkay'ın, Teşkilat dizisinin kadrosuna yeniden dahil olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonlarda da dizide rol alan oyuncu, Kraliçe'nin ikiz kardeşi Suziana 'yı oynayacağı konuşuluyor.
3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen oyuncu, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim aldı. Oyunculuğa 9 yaşında başladı. İlk projesi; reklam filmi oldu. Çeşitli kurumlardan oyunculuk, şan ve diksiyon üzerine dersler gördü. 2009 yılında yayınlanan "Ayrılık", ilk dizi projesi oldu.
