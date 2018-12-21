Real Madrid'in yıldızından cami yorumu: Eşsiz bir yer

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Real Madrid'de savunma oyuncusu Sergio Ramos, başkent Abu Dhabi'de gezintiye çıktı. İspanyol futbolcu gezintisi sırasında şehirde bulunan Şeyh Zayed Camisi'ni de ziyaret etti.

"Eşsiz bir yer"

Sosyal medya hesabından görüntülerini paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, "Eşsiz bir yer" diyerek camiye hayran kaldığını ifade etti. İspanyol basınından AS, Ramos'un camideki görüntülerini "Stattan camiye" başlığıyla duyurdu.

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Kaynak: Yeni Şafak