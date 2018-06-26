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Real Madrid'in yeni yıldızı gözyaşlarını tutamadı

İspanyolların dünya devi Real Madrid'in 43 milyon euroya transfer ettiği Vinicius Junior, eski takımına veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

26 Haziran 2018 Salı 19:45
Real Madrid'in yeni yıldızı gözyaşlarını tutamadı

Real Madrid'in 43 milyon euroluk bir anlaşma ile kadrosuna kattığı Brezilyalı genç yetenek Vinicius Junior, ayrılmadan önce katıldığı son basın toplantısında kulübü Flamengo ile duygusal bir vedalaşma yaşadı.

Ayrılırken göz yaşlarına hakim olamayan Vinicius, henüz 17 yaşında ve Neymar'dan bu yana Brezilya'dan çıkan en çok gelecek vadeden oyuncu olarak görülüyor.

HEDEFİ RONALDO VE RONADINHO GİBİ LA LIGA'YA DAMGA VURMAK

Gelecek sezon Real Madrid'in onu kiralık olarak verip vermeyeceği şu an için bilinmezken, kendisinin hedefinin Ronaldo veya Ronaldinho gibi La Liga'ya damgasını vurmak olduğu kaydedildi.

Basın toplantısında duygusal anlar yaşatan Vinicius, "Benim Real Madrid de oynama hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapmış olan bir kulübe veda ediyorum. İspanya'da Ronaldo ve Ronaldinho gibi iz bırakmak istiyorum. En büyük engelim taktiksel oyuna alışmak olacak ama ben kendimi geliştirip çok iyi bir oyuncu olacağıma eminim. Ben yeni zorluklarla boğuşmaya hazırım ve Real Madrid'e geçişim kariyerimin dönüm noktası olacak. Hemen takıma uyum sağlayıp Real Madrid de mutlu olmak istiyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 19:45
  1. İspanya
  2. Real Madrid
  3. Vinicius Junior

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