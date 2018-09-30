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Real Madrid'in Tamimi'yi ödüllendirmesi İsrail'i rahatız etti!

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Tamimi, Real Madrid tarafından davet edilmesi İsrail'i kızdırdı. İsrail, söz konusu buluşmanın utanç verici olduğunu açıkladı.

30 Eylül 2018 Pazar 21:39
Real Madrid'in Tamimi'yi ödüllendirmesi İsrail'i rahatız etti!

İsrail hapishanesinde 8 ay tutuklu kalmasının ardından geçtiğimiz Temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli Ahed Tamimi, ailesi ile birlikte İspanya’yı ziyaret etti.

Tamimi, Real Madrid’in Santiago Bernabéu Stadyumu’nda La Liga’nın 7. haftasında oynanan Real Madrid ile Atletico Madrid maçı öncesi kulüp yöneticileri ile bir araya geldi.

Tamimi, Real Madrid’in Santiago Bernabéu Stadyumu’nda büyük ilgiyle karşılandı.

Tamimi'ye forma hediye ettiler

Kulübün eski yıldız forveti ve kurumsal ilişkiler müdürü Emilio Butragueno, Tamimi’ye isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

"İsrail tahammün edemedi: Utanç verici"

Filistin direnişinin sembolü olan Tamimi’yi ağırlayan Real Madrid, İsrail tarafından sert bir dille eleştirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, İspanyol kulübün Filistinli genç kızı ağırlamasını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Bunun sporun değerlerine aykırı olduğunu öne süren Nahshon, Tamimi’nin nefret ve şiddeti destekleyen bir terörist olduğunu söyledi.

İsrail'den Filistinli kıza terör iftirası

İsrail’in Madrid Büyükelçisi Daniel Kutner de, Real Madrid’i Twitter’dan eleştirdi. Kurtner, Tamimi’nin barış için mücadele etmediğini ifade ederek, Filistinli genç kızı şiddeti ve terörü savunmakla suçladı.

Tamimi Filistin'in direniş sembollerinden oldu

Ahed et-Tamimi, 19 Aralık 2017’de iki İsrail askerini tokatlamaktan suçlu bulunmuş ve 8 ay hapiste kalmıştı. Tamimi’nin İsrail askerini tokatladığı video sosyal medya üzerinden tüm dünya tarafından izlenmiş ve genç kız Filistin direnişinin sembolü haline gelmişti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 21:39
  1. Real Madrid
  2. Ahed Tamimi

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