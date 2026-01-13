Real Madrid'de yeni teknik direktör açıklandı!
Real Madrid, İspanyol teknik adam Xabi Alonso’yla yollarını ayırdığını duyurdu.
Real Madrid, dün İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya 3-2 yenilmişti. Madrid ekibi, La Liga’da lider Barcelona’nın dört puan gerisindeydi.
Kulüp Alonso’nun görevine ‘karşılıklı anlaşmayla’ son verildiğini duyurdu.
Kulübün eski orta saha oyuncusu olan 44 yaşındaki teknik adam, 25 Mayıs 2025’te takımın başına getirilmişti.
Yeni teknik direktör Arbeloa
Real Madrid, Alonso’nun ayrılığının hemen ardından kulübün B takımı Castilla’nın hocası Alvaro Arbeloa’yı A takımın yeni teknik direktörü olarak açıkladı.
Arbeloa da 2009-2016 yıllarında Real Madrid forması giymişti.