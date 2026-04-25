Real Madrid'de büyük temizlik: 9 yıldız yolcu, süper lig devleri tetikte

Real Madrid'de büyük temizlik: 9 yıldız yolcu, süper lig devleri tetikte

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ve La Liga şampiyonluğunu mucizelere bırakan Real Madrid’de taşlar yerinden oynuyor. Başkan Florentino Perez, başarısız geçen sezonun faturasını kesti: Aralarında Carvajal, Camavinga ve Alaba gibi dünya yıldızlarının da bulunduğu 9 ismin bileti kesildi. İspanyol devindeki bu deprem, transferde fırsat kollayan Süper Lig devlerini harekete geçirdi.

Real Madrid için 2025-2026 sezonu hüsranla noktalanmak üzere. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yaşanan veda sonrası ligde de Real Betis deplasmanında 90+4’te yediği golle 1-1 berabere kalan Eflatun-beyazlılar, lider Barcelona’nın 8 puan gerisine düştü.

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga'da istediği sonuçları alamayan Real Madrid, kadroda revizyona gitmeyi planlıyor. Eflatun-beyazlıların tam 9 oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor.

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

90+4'te yediği golle büyük şok yaşayan eflatun-beyazlılar, ligdeki şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de yaşanan büyük hüsranın ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KADRODA REVİZYON

Buna göre Real Madrid, gelecek sezon öncesinde kadroda büyük bir değişiklik yapmak için düğmeye bastı.

Fichajes'te yer alan habere göre; kulüp başkanı Florentino Perez, kontrolü eline aldı ve 9 ismin biletini kesti.

İşte Real Madrid'de gözden çıkarılan 9 yıldız isim:

Dani Carvajal

Eduardo Camavinga

Dani Ceballos

Fran Garcia

Andriy Lunin

David Alaba

Öte yandan kadroda çok fazla süre bulamayan genç isimlerin de başka takımlara kiralanması gündemde.

2 İSİM KİRALIK GİDECEK

Franco Mastantuono ve Gonzalo Garcia'nın daha az rekabetçi Avrupa kulüplerine kiralanabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'in yeni sezonda 25 oyunculuk üst düzey bir kadro kurmayı amaçladığı gelen haberler arasında.

