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Real Madrid, Jovic'i tanıttı

Real Madrid Kulübü, 6 sezonluk sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic'in tanıtımı için basın toplantısı düzenledi- Jovic: "En iyisini seçtiğime eminim"- Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez:"Bu kulüp asla pes etmez ve bunu göstermeye devam edeceğiz"

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
Real Madrid, Jovic'i tanıttı


MADRİD (AA) - İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından transfer ettiği 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic'i basına tanıttı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Jovic, "En iyisini seçtiğime eminim. Real Madrid'e yardım edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

"Dünyanın en iyi takımında olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullanan Sırp futbolcu, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupası kazanmak istediğini belirtti.

Jovic, çocukken idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu ama takım arkadaşlarına saygıdan ve kimseyi dışarıda bırakmak istemediğinden şimdiki idolünün ismini söylemeyeceği kaydetti.

Henüz Real Madrid'de forma numarası seçmeyen Jovic, geçen sezon Almanya'da attığı golleri gelecek sezon Real Madrid formasıyla tekrarlamak istediğini söyledi.

"Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi." dediği yeni takım arkadaşı Karim Benzema ile aynı mevkide oynadığını belirten Jovic, Real Madrid'de kimin sahaya çıkacağı kararını teknik direktör Zinedine Zidane'ın vereceğinin altını çizdi.


- Perez: "Bu kulüp asla pes etmez"


Tanıtımda bulunan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Beklediğimiz bir yıl geçirmedik ve buna tepkimizi gelecek sezon güçlü bir şekilde vereceğiz. Taraftarlarımızın hayallerini gerçekleştirme hedefimizle çok yoğun bir şekilde çalışmalıyız. Bu kulüp asla pes etmez ve bunu göstermeye devam edeceğiz. 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi kazanmak tek ve sihirli bir şeydi. Zamanla bunun büyük değerinin daha fazla farkına varacağız." diye konuştu.

Real Madrid ile 6 sezonluk sözleşme imzalayan Jovic, geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta toplam 48 maçta 27 gol attı. Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol kulüp, diğer transferi Belçikalı Eden Hazard'ı da yarın basına tanıtacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
  1. futbolcu tanıtımı
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