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Real Madrid gitti gitti geldi!

Real Madrid, Bernabeu'da Levante'yi 3-2 ile geçti ve puanını 8'e yükseltti

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:28
Real Madrid gitti gitti geldi!

İspanya La Liga'da 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid ile Levante kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı. Maçta 3-0 öne geçen Zinedine Zidane'ın öğrencileri son bölümde sıkıntılı anlar yaşadı.

25 ve 32. dakikalarda Karim Benzema fileleri sarsarken, Casemiro 40. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 3-0 önde taşıdı. Levante 49'da Borja Mayoral ile farkı ikiye indirdi. 75'te ise Gonzalo Melero takımın ümitlendiren golü kaydetti. Levante baskısını arttırdı ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 eflatun beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Hazard son 30 dakikada Casemiro'nun yerine şans buldu. Yeni transfer Jovic ise 83'te Benzema'nın yerine sahne aldı.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 8 yaparken, Levante ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde ise Devler Ligi'nde PSG'ye konuk olacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:28
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