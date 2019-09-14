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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

İspanya La Liga'da Real Madrid kendi evinde konuk ettiği Levante'yi 3-2 mağlup etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:01
Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid sahasında Levante'yi konuk etti. Real Madrid, sahadan 3-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Karim Benzema, Carvajal'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde Fransız golcü bir kez daha sahneye çıktı. Benzama attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının bitimine 5 dakika kala Casemiro skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip hızlı başladı. Henüz 49. dakikada Levante, Mayoral'ın attığı golle aradaki farkı 2'ye indirdi.

Konuk ekip 75. dakikada Melero'nun attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:01
  1. Karim Benzema
  2. Carvajal
  3. Benzama
  4. Casemiro
  5. Levante
  6. Mayoral
  7. Melero

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