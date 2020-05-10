  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rayların üzerinde yürüyerek çocukluklarını yaşadılar

Korona virüsü salgınından dolayı iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar, kısıtlamanın 4 saatliğine kalkmasıyla birlikte kendilerini dışarı attılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:10:34 -
Rayların üzerinde yürüyerek çocukluklarını yaşadılar

Korona virüsü salgınından dolayı iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar, kısıtlamanın 4 saatliğine kalkmasıyla birlikte kendilerini dışarı attılar. Yaşlılar rayların üzerinde yürüyerek, çocukluk günlerinin özlemini giderdi.


Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de yaşlı anneler, babalar ve nineler iki ay sonra sokağa çıktılar. Sınırın sıfır noktasında dışarı çıkan yaşlılar, 4 saat boyunca dışarı çıkabilmenin rahatlığını yaşadı. Kimi vatandaşlar ise birer buket çiçek yaptırarak, 2 ay sonra dışarı çıkabilen annelerinin gününü dışarıda kutladı. Anne ve ninelerini dışarıda gören çocuklar, annelerine sarılarak hasret giderdiler.


Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırlarında oturan Fatma Demir (66), "Bugün yaşlılara yönelik yasak kalktı. Biz de bunu fırsat bilerek dışarı çıktık. Kapı önünde sosyal mesafeyi koruyarak oturuyoruz" dedi.


83 yaşındaki Şaha Yardak isimli kadın ise dışarı çıkma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Arapça teşekkür etti. Annesinin dışarıda oturduğunu gören Mehmet Demir adlı vatandaş, evlerinin bahçesinden bir buket çiçek yaptırarak anneler günü kutladı.



Rayların üzerinde özlem giderdiler


Bazı yaşlılar ise sınırın sıfır noktasındaki istasyon raylarının üzerinde yürüyerek çocukluk günlerinin özlemini gidermeye çalıştı. Rayların üzerinde yürüyen 67 yaşındaki Übeyit Altun, "Bugün yaşlılara yönelik kısada olsa sokağa çıkma fırsatı verildi. Esasında günde iki saat fırsat verilse çok iyi olur. İçeride kilitlendik, kaldık. Artık yürümekte zorluk çekiyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı