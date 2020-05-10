Rayların üzerinde yürüyerek çocukluklarını yaşadılar

Korona virüsü salgınından dolayı iki aydır dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar, kısıtlamanın 4 saatliğine kalkmasıyla birlikte kendilerini dışarı attılar. Yaşlılar rayların üzerinde yürüyerek, çocukluk günlerinin özlemini giderdi.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de yaşlı anneler, babalar ve nineler iki ay sonra sokağa çıktılar. Sınırın sıfır noktasında dışarı çıkan yaşlılar, 4 saat boyunca dışarı çıkabilmenin rahatlığını yaşadı. Kimi vatandaşlar ise birer buket çiçek yaptırarak, 2 ay sonra dışarı çıkabilen annelerinin gününü dışarıda kutladı. Anne ve ninelerini dışarıda gören çocuklar, annelerine sarılarak hasret giderdiler.

Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırlarında oturan Fatma Demir (66), "Bugün yaşlılara yönelik yasak kalktı. Biz de bunu fırsat bilerek dışarı çıktık. Kapı önünde sosyal mesafeyi koruyarak oturuyoruz" dedi.

83 yaşındaki Şaha Yardak isimli kadın ise dışarı çıkma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Arapça teşekkür etti. Annesinin dışarıda oturduğunu gören Mehmet Demir adlı vatandaş, evlerinin bahçesinden bir buket çiçek yaptırarak anneler günü kutladı.

Rayların üzerinde özlem giderdiler

Bazı yaşlılar ise sınırın sıfır noktasındaki istasyon raylarının üzerinde yürüyerek çocukluk günlerinin özlemini gidermeye çalıştı. Rayların üzerinde yürüyen 67 yaşındaki Übeyit Altun, "Bugün yaşlılara yönelik kısada olsa sokağa çıkma fırsatı verildi. Esasında günde iki saat fırsat verilse çok iyi olur. İçeride kilitlendik, kaldık. Artık yürümekte zorluk çekiyorum" diye konuştu.