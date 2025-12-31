Raylara devrilen TIR’ın sürücüsü öldü! Tren seferleri aksadı

  • İSTANBUL
Yerel

Aydın’ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak tren yoluna devrilen TIR’ın 28 yaşındaki sürücüsü Yunus Uğurlu yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Aydın–Denizli tren seferleri bir süre durduruldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp tren yoluna devrilen TIR’ın sürücüsü Yunus Uğurlu (28) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Aydın–Denizli istikametinde tren seferleri bir süre durduruldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın–Denizli Karayolu üzerindeki Pınardere Kavşağı’nda meydana geldi.

 

Yunus Uğurlu idaresindeki 35 BHM 182 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak tren yoluna girdi ve çekicisi devrildi.

 

 

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Uğurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Aydın–Denizli yönünde tren seferleri de durduruldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

