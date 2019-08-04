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Ravcı’dan Partizan maçı yorumu

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 3.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:57
Ravcı’dan Partizan maçı yorumu

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turunda oynayacakları Partizan maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rakibimiz karşısına ilk maçta avantajlı bir skor almak için çıkacağız. Çift ayaklı maçlarda atılan ve yenilen goller büyük önem taşıyor" dedi.


Sarı-kırmızılı takımın Sportif Direktörü Ali Ravcı, Partizan ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme ilk maçına avantajlı skor için çıkacaklarını belirterek, "Perşembe akşamı Belgrad’ta oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçında Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm Türkiye’den dualarıyla arkamızda olmalarını istiyoruz" dedi.



“İlk tura oranla daha iyi durumdayız"


Hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu kaydeden Ravcı, “UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Elbette ki rakibin fiziksel olarak bizden daha hazır olması durumu var. Ligleri devam ediyor ve fiziksel olarak iyi durumdalar. Tabii biz ise oynadığımız ilk Avrupa maçına oranla daha iyi durumdayız. İlk kez yan yana oynayan arkadaşlarımız vardı ve fiziksel olarak ortalarda seyreden bir tabloyla sahaya çıktık. İlk turdan sonraki süreç bizim ikinci maça daha iyi hazırlanmamız ve takımdaki oyuncuların daha fazla kaynaşması açısında istediğimiz gibi geçecek diyebilirim. İnşallah ilk turdaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izletiriz. Rakibimiz Partizan Avrupa deneyimi olan bir takım. Ancak biz grup aşamasını çok istiyoruz. Tüm Türkiye’nin dualarını istiyoruz" dedi.



"Eksiğimiz yok"


Takımda eksik olmadığını da belirten Ravcı, "Hazırlıklarımıza başladık. 2 gün İstanbul’da çalıştıktan sonra salı günü Belgrad’a gideceğiz. Takımda Hadebe’nin hafif bir sakatlık durumu vardı, o da tamamen düzeldi ve takımla çalışmalara devam ediyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:57
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