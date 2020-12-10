  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu
Aktüel

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerin de yaralandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:04:07 -
Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.

Saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay