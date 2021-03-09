Rasim Öztekin'in cenaze programı belli oldu
Pelin Öztekin, babası usta oyuncu Rasim Öztekin'in yarın saat 15.00'te Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek
Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının yarın saat 15.00'te Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.
Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılmasının beklendiği cenaze namazından önce Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.
Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin