Rasim Ozan Kütahyalı'dan Galatasaray'a çok ilginç teklif!
Rasim Ozan Kütahyalı, Okan Buruk’un form grafiğinin aşağı yönlü olduğunu vurgulayarak, "En köklü çözüm, Okan Buruk ile mutabık kalınması şartıyla, 1 Haziran tarihine dek Fatih Terim’in yeniden göreve başlatılmasıdır." açıklamasında bulundu.

Galatasaray bünyesindeki verimsiz futbol ve üst üste gelen skor kayıpları taraftarlar arasında huzursuzluk yarattı. Sarı-kırmızılı kulüpte zaferin elden gideceği endişesi hakimken, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’dan gündem sarsacak bir teklif sunuldu.

Beyaz Futbol programında konuşan Kütahyalı, Fatih Terim'in 1 Haziran 2026'ya kadar takımın başına getirilmesini önerdi.

Şahsi düşüncesi olduğunu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek veya diğer yöneticilerle konuşmadığın belirten Kütahyalı, programda şunları söyledi:

 

"Bu seneyi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Üzülerek utanarak söylüyorum 2026 şampiyonu Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Trend bu yöne gitmiş gözüküyor. Atletico Madrid maçından da umutlu değilim. Kendimi kandıramam, gerçekçi teşhis yapmak zorundayız. Okan Buruk hafif şanzımanı dağıttı desek yanlış olmaz. En radikal önlem Galatasaray'ı canlandırmak için olmayacak şey ama ben kendi fikrimi söyleyim.

Okan Buruk ile de konuşularak kendisi de kabul ederse, 1 Haziran'a kadar Fatih Terim'i geri getirmektir. Başka çare yok yemin ediyorum gerçek. Trollük yapıyorsam şerefsizim. Psikoloji kötü kardeşim. Bazen o radikal teklifi getireceksin. Takımın başına geç takımı canlandır."

1
