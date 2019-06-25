0553 313 94 23

Rasim Kara: “İnanılmaz bir kaleci grubu var”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi Kaleci Antrenörü Eğitmeni Rasim Kara, "Süper Lig’de oynayan 3 yerli santrfor bulmak çok zor ama 12 yerli kaleci oynuyor.

25 Haziran 2019 Salı 14:44
Rasim Kara: “İnanılmaz bir kaleci grubu var”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi Kaleci Antrenörü Eğitmeni Rasim Kara, "Süper Lig’de oynayan 3 yerli santrfor bulmak çok zor ama 12 yerli kaleci oynuyor. Bunların 5-6 tanesi 20-21 yaşlarında. İnanılmaz bir kaleci grubu var" dedi.


Yılport Samsunspor Kulübünce organize edilen “Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı” için Samsun’a gelen Kara, seminerin ardından açıklamalarda bulundu. Bu işi büyük bir keyif alarak yaptığını ifade eden Kara, “Yaklaşık 25 yıl önce benim kurduğum Fatih hocanın da destek verdiği, TFF Eğitim Dairesinin de o dönem desteklediği bir ortamda kaleci antrenörlük müessesini kurduk. Şimdi de devam ediyoruz. Süper Lig’de oynayan 3 tane yerli santrfor bulmak çok zor ama 12 tane yerli kaleci oynuyor. Bunların 5-6 tanesi 20-21 yaşlarında. İnanılmaz bir kaleci grubu var. Bu bizim yaptığımız kaleci antrenörlerinin verdiği eğitimler sonucunda ortaya çıktı. O yüzden ben çok mutluyum. Bu her türlü maddi kazancın da ötesinde” diye konuştu.



“Futbolu kurtarma seferberliği yapılması gerekiyor”


UEFA’ya bağlı olarak TFF’nin açmış olduğu B kursu, A kursu, Pro kursu için yurt dışında grup toplantılarına gittiklerini kaydeden Kara, “Onlar da bizim eğitimimizi çok beğeniyor. Aynı saat aynı içerik olmak üzere çok iyi eğitimler veriyoruz. En büyük sıkıntımız ise, Beşiktaş’ın 1 tane antrenman sahası var Fulya’da. Fenerbahçe’nin 1,5 sahası, Gençlerbirliği’nin 1,5 sahası, Galatasaray’ın 1,5 sahası var. 8 yaştan itibaren 19 yaşına kadar öğrenciler aynı saatte geliyorlar. Bir tane saha var. Bu sahada bir tanesine 1,5 saat versen bir yaş gurubuna gece 3’te diğerine sıra gelecek. Mecburen çeyrek sahada küçükler, yarı sahada da büyükler çalışıyor 50’şer dakika. Buralarda futbolcu yetiştirmek çok zor. O yüzden tesisler 1 numaralı problem. İyi eğitimler veriyoruz ama antrenörler bunları yaptıracak saha ve zamanı bulamıyor. Futbolu kurtarma seferberliği yapılması gerekiyor. Okullar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve kulüpler ortaklaşa bir çözüm bulmamız lazım. Futbol ancak bu şekilde kurtulur” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknopark’ta siber güvenlik yazılım firmasının açılışı yapıldı
    1. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    2. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    3. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    4. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    5. Viranşehir’de korkunç kaza
    6. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    7. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    8. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    9. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    10. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    11. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    12. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    13. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    14. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    15. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    16. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    17. Haşim Kılıç’ın acı günü
    18. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    19. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    20. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    21. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    22. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    23. ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan..
    24. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    25. Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
    26. Hırsızlar lokantacının veresiye..
    27. Siirt’te minibüs ile otomobil..
    28. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    29. Çanakkale'de makilik alanda yangın
    30. Akılları durduran olay! Evlerinin..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı