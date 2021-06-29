Rapel nedir? Rapel doz ne demek? Rapel anlamı nedir?

Kademeli normalleşme sonrası yeni dönemin başlamasına 2 gün kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bakan Koca, rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin Bilim Kurulu'nda görüşüleceği açıklandı. Peki rapel hatırlatma dozu nedir? Sağlık alanında kullanılan kelimenin anlamı Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi. Rapel doz, pekiştirme aşısıdır. Aşının etki süresini uzatmak için yinelenmesi.

Rapel doz nedir?

Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (rapel) dozlarına ihtiyaç vardır. Aşılarını uygun sayı ve aralıklarla alan çocuklar bu hastalıklardan yeterince korunmuş olurlar.