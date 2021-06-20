20 Haziran saat 16.15 itibariyle toplam 41.363.239 doz aşı yapıldı. Salgının sona ermesi için toplumun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor. Son olarak 30 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Aşı olmak isteyen, randevu almayanlar hangi hastaneye gidip randevusuz aşı olabileceklerini merak ediyor. Hangi hastaneler randevusuz aşı yapıyor?

Randevusu olmayan aşı oluyor mu? Randevum yok korona aşısı yapılır mı?

Hastanelerde haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar aşı uygulaması sürüyor. Randevusu olmayan vatandaşlara da aşı yapılıyor. Ancak sisteminin daha hızlı ilerlemesi için hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de sağlık çalışanları vatandaşların randevu almasını rica ediyor. Randevular MHRS, E Nabız web sitelerinden alınabiliyor. Ayrıca ALO 182’den de aşı randevusu alınabiliyor.

Vatandaşlara randevu almaları yönünde çağrı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım” paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise “Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın” ifadelerini kullandı.

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