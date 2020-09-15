  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ramsey'in Ankara Next Level mağazası yenilendi
Ekonomi

Ramsey'in Ankara Next Level mağazası yenilendi

Müşteri deneyimini ön plana çıkaran mimarisi ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tasarlanan mağaza, üst düzey hijyen tedbirleriyle hizmete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:06:09 -
Ramsey'in Ankara Next Level mağazası yenilendi

İSTANBUL (AA) - Ramsey'in Ankara Next Level AVM mağazası, yeni mimarisi ve üst seviyede hijyen tedbirleriyle yeni yerinde kapılarını açtı.

Ramsey'den yapılan açıklamaya göre şirketin Ankara'daki alış veriş merkezi Next Level'daki mağazası yenilendi ve giriş kata taşındı.

Müşteri deneyimini ön plana çıkaran mimarisi ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tasarlanan mağaza, üst düzey hijyen tedbirleriyle hizmete açıldı.

Yeni mağazada her ortama uygun şık, rahat ve yenilikçi tasarımlar ve yüzde 50 indirim ayrıcalığı sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü
Gündem

Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine konu oldu. Gazetede yayımlanan yazıda Erdoğan'ın siy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı