Ramil Guliyev’den altın madalya Milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League’de 200 metrede 19.

Milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League’de 200 metrede 19.99 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99’luk derecesi ile altın madalya kazandı. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

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