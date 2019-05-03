Ramil Guliyev’den altın madalya
Milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League’de 200 metrede 19.03 Mayıs 2019 Cuma 21:38
Milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League’de 200 metrede 19.99 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.
Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99’luk derecesi ile altın madalya kazandı. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.
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