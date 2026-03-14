Oruç Ramazan’da 35 Ülkede Yardım Seferberliği
Oruç

Ramazan’da 35 Ülkede Yardım Seferberliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan’da 35 Ülkede Yardım Seferberliği

Hayrat Yardım, 2026 yılının Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışında 35 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırıyor. Ramazan boyunca Gazze, Suriye ve Türkiye'deki deprem bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülkede iftar programları, kumanya ve bayramlık dağıtımları gerçekleştiriyor.

Gazze'de devam eden insani kriz nedeniyle bölgeye yönelik çalışmalar öncelikli olarak yürütülürken her gün 12.000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Türkiye'de deprem bölgelerinde de iftar programları devam ederken Kahramanmaraş'ta günlük 1.200 kişilik iftar veriliyor. Hatay'da ise mobil mutfak tırıyla günlük 1.600 kişiye iftar ulaştırılıyor. Kadir Gecesi'nde yurt içi ve yurt dışında 100 bin kişilik özel iftar organizasyonu planlanıyor.

 

Dernek yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayram öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bayramlık kıyafet hazırlıkları devam ederken, dernek Ramazan ayı boyunca bağışçıların katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyor.

