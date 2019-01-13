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Ramazan umre kayıtları resmen başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan umresi turları için başvuru kayıt süreci başladı. Başvuru süresi 12 Nisan'a kadar sürecek.

13 Ocak 2019 Pazar 16:16
Ramazan umre kayıtları resmen başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan umresi turları için başvuru kayıtları başladı. 

Son tarih 12 Nisan

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 ramazan ayı umre turları için başlayan başvuruların süresi 5 Nisan'da, Kudüs aktarmalı umre turunun başvuru süresi 12 Nisan'da sona erecek.

Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinden inceleyebilecekleri programlar dahilinde ilgili bankalara ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:16
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. umre
  3. umre kayıt işlemleri

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