Ramazan sohbetleri sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ramazan Kültür Sanat etkinlikleri ‘Peygamberlik ve Vahiy’ isimli sohbet programı ile sona erdi.

Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleştirilen programa Doç. Dr. Hayati Yılmaz katıldı. Kitap Sokağında gerçekleştirilen dinletide ise Serkan Mesut Halil kanunda, Uğur Özcan klasik kemençede dinleyicilerle buluştu.

Peygamberleri insanlardan ayıran özelliğin vahiy olduğunu dile getiren Doç. Dr. Hayati Yılmaz, “Peygamberlerimize verilen bilgiye vahiy denir. Vahiy peygamberlerimizin aracılığıyla Allah’ın kelamıdır. Peygamberleri insanlardan ayıran özellik vahiy almış olmalarıdır. Batıda Peygamber aklı olmayan insanlara lazımdır, aklı olana lazım değildir anlayışı İslam’a uymayan bir düşüncedir. Tam tersi Allah’ın emirlerini onun kelamlarını anlamak için aslında akla ihtiyacımız vardır. Yeryüzünde en akıllı insanlar peygamberlerdir. Peygamberler Allah tarafından gönderilen emirleri içinde bulundukları topluma anlatarak inanmalarını sağlamışlardır. Bu süreçte çok büyük zorluklar ve eziyetlerle karşılaşmışlardır fakat hiç vazgeçmemiş ve inançları azalmamıştır. Vazgeçmemelerindeki en büyük etken ise içlerindeki iman ve Allah sevgisiydi” dedi.