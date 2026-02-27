Ramazan Sofralarına Lezzet ve Denge: İşte Örnek İftar Menüsü

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından kurulan iftar sofraları hem bereketi hem de paylaşma kültürünü simgeliyor. Uzmanlar, gün boyu boş kalan midenin bir anda ağır yemeklerle doldurulmaması gerektiğine dikkat çekerken, dengeli ve hafif bir menünün önemini vurguluyor. İşte hem geleneksel lezzetleri barındıran hem de sağlıklı bir iftar için örnek menü…

İftara Hafif Başlangıç

İftarı 1-2 adet hurma ve bir bardak suyla açmak, kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı oluyor. Ardından mideyi yormayacak bir çorba tercih edilmesi öneriliyor. Mercimek, ezogelin ya da sebze çorbası hem besleyici hem de hafif seçenekler arasında yer alıyor.

Ana Yemekte Dengeli Tercih

Ana yemekte kızartma ve aşırı yağlı yemekler yerine fırında ya da ızgarada pişirilmiş et, tavuk veya balık öneriliyor. Yanında bulgur pilavı ya da az miktarda pirinç pilavı tercih edilebilir. Protein ve karbonhidrat dengesini sağlamak, uzun süreli tokluk hissi açısından önemli.

Salata ve Yoğurt İhmal Edilmemeli

Bol yeşillikli bir salata, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vitamin ihtiyacını karşılıyor. Yoğurt ya da cacık ise mideyi rahatlatan ve sindirime yardımcı olan tamamlayıcılar arasında.

Tatlıda Ölçü Önemli

İftardan hemen sonra ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ya da meyve tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Güllaç, muhallebi veya az şekerli komposto daha hafif alternatifler sunuyor.

Sahura Hazırlık İçin Su Tüketimi

Uzmanlar, iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Çay ve kahvenin aşırı tüketimi ise vücudun su kaybetmesine neden olabiliyor.

Ramazan sofralarında önemli olanın sadece çeşit bolluğu değil, denge ve ölçü olduğuna dikkat çekiliyor. Hem sağlıklı hem de huzurlu bir Ramazan geçirmek için beslenme düzenine özen göstermek büyük önem taşıyor.