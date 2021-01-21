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Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor 2021? Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman?
Yaşam

Ramazan ne zaman başlıyor 2021? Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:58:00 -
Ramazan ne zaman başlıyor 2021? Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet 2021 dini günler takvimi içerisinde üç ayların ve Ramazan Bayramı’nın tarihi yerini aldı. Üç ayların ilki olan Receb ayı 2021 Şubat ayında başlayacak. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı dini takvimi göre, Ramazan bu yıl nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayıp, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ise 13-15 Mayıs arasında gerçekleşecek. Yani perşembe günü başlayıp cumartesi günü sona erecek.

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