Ramazan Kurtoğlu'ndan ezber bozan altın sözleri! Rakam verdi ve uyardı: Türkiye bıçak sırtı durumda

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'ye dışarıdan bazı saldırılar yapıldığını ve bunun bulunduğumuz coğrafya zenginliklerinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarında 10-11 bin ton altın var

CNN Türk'te Zaman Kırılması programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, "Çin bugün dünyaya kafa tutarken 30 bin ton altını var. İnsanlık tarihi boyunca şu ana kadar çıkarılan altın miktarı 185 bin tondur. Dünya rezervi karada, yer altındaki rezerv miktarı 90 bin ton. Bunun 10-11 bin tonu Anadolu topraklarındadır. Neden hedef olduğumuz ortada. Dini, tarihi ve ekonomik sebepten Türkiye hedeftedir. Yeni nesil nükleer yakıt toryumun yüzde 70’i bu ülkede, bor da bu ülkede… Bu ekonomik durum net bir şekilde küresel saldırıdır. Ekonomi önemli ama en önemlisi siyasi barıştır bu ülkede." dedi.

Savaş çıkacak

Yakın zamanda Akdeniz'de bir savaşın başlayabileceğini söyleyen Kurtoğlu, "Çok baba bir üçüncü savaş harbi geliyor. Doları ortadan kaldırmanın her türlü adımı savaş sebebidir. Çünkü doları, saldırıya uğrama tehlikesinden daha fazla önemsiyorlar. Üçüncü dünya savaşı ABD ile Çin arasında çıkacak. Yani ana aktörler onlar olacak. Türkiye bıçak sırtını bir durumdan çıkacak. 2023 bir dönüşüm. 2023-2028 arasına dikkat etmek lazım. Bizi savaşa çekebilirler" ifadelerini kullandı.