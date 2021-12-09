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Gündem Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır
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Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:26:00 -
Ramazan Kurtoğlu'ndan çarpıcı uyarı: Bu olursa Türkiye kuşatılır

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan Washington Post gazetesinin bir haberine göre Rusya, önümüzdeki yıl Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Gazetenin ABD istihbarat belgelerine dayandırdığı haberinde, işgal operasyonunun 175 bin asker ile yürütüleceği iddia edildi.

Buna göre Moskova, farklı cephelerden saldırıya geçebilmek amacıyla bazı stratejik noktalara askeri birliklerini halihazırda konuşlandırmış durumda. Yüzlerce taburdan oluşan taktiksel birliklerin söz konusu işgal operasyonunda tank ve top gibi ağır savaş teçhizatı ile donatılacağı öne sürülen Washington Post haberinde, Rus birliklerinin şu an dört noktada konuşlandırıldığı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak ve güvensizlik yaratmak amacıyla sınıra sürekli olarak askerler sevk edip geri çektiği ifade ediliyor. 

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, Ukrayna ile Rusya rasında savaş çıkması halinde bu durumdan Türkiye'nin etkileneceğini söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna gerginliği tırmanıyor.Bölgede SAVAŞ ancak ABD-Rusya ve AB yi kontrol eden küresel finans elitlerinin istemesi halinde çıkar. Türkiye için “en iyi Rusya “Batı ile kavgalı/gergin olandır. Ukrayna’nın NATO ya alınması Türkiye’nin aleyhine olup Karadeniz’den kuşatılırız" ifadelerini kullandı.

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