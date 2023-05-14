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Siyaset Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak
Siyaset

Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-14 21:55:00 - 2023-05-14 21:56:02
Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, ATA İttifakı'nın oy oranı üzerinden seçimin kesin olarak ikinci tura kalacağını öne sürdü.

Oy sayma işlemi devam ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ramazan Kurtoğlu, seçimlerin her halükarda ikinci tura kalacağını öne sürdü.

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın artık kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Ramazan Kurtoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi analizi: 100-5 Sinan Ogan=95... Mevcut oy dağılımı ile %95den 50+1 çıkarmak ancak mucizedir. Bunun manası Cumhurbaşkanlığı seçimi %99 ikinci tura kalacak. Türk Siyasetinde yeni bir lider doğuyor ve ikinci turda Sinan Ogan kimi destekler ise Cumhurbaşkanı o!" dedi.


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