Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı

Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu, 27 Nisan 1956 tarihinde Serik, Antalya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamlayan Ramazan Kurtoğlu, lise mezuniyetinden sonra Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumaya başladı. 1981 senesinde buradaki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisanstan sonra da The University of British Colombia, Vancouver, University of California, San Diego, University of Pennsylvania ve Kaliforniya Irvine’de genel İngilizce, iş İngilizcesi, akademik İngilizce eğitimi, davranış bilimleri, uluslararası finansman, ekonomi ve küresel operasyon yönetimi konularında lisansüstü, master ve doktorasını tamamladı.

1999 senesinde Kaliforniya Üniversitesi'nde Uluslararası Finans ve Piyasa Sermayeleri başlıklı sertifika programı yaptı. 2002 senesinde ise aynı üniversitede Küresel Operasyon Yönetimi alanında Pre-MBA programı yaptı. Bir süre Ortadoğu Gazetesi'nde gazetesinde yazıları yayınlandı. Televizyonda ilk defa 2007 senesinde Sky Türk'te Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman programında göründü. Pelin Çift ile Öteki Gündem programındaki konuşmalarında ise ülke genelinde tanınmaya başlandı.

Ramazan Kurtoğlu kitapları

Küresel Düzenin Şifreleri (Cansu Canan Özgen-Ramazan Kağan Kurtoğlu)

Nörofinans

Türkiye Ekonomisi (1838-2010) Mali Bağımlılık, Büyüme, Krizler ve Siyasi Sonuçları

Küresel Hegemonya Savaşları & İklim, Su ve Gıda

Din ve Küresel Ekonomi-Politik (Orion Yayınları)

Küresel Para Savaşları ve Davranış Ekonomisi Nörofinans

Küresel Hegemonya Savaşları & İklim Su ve Gıda

Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni (Orion Kitabevi)

Evanjelizm - Hollywood ve Kabala'nın 13.Havarisi & Dünya İmparatorluğu ve Türkiye (Orion Kitabevi)

Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye

Türkiye ve Mesihuşa

Bayrak Türklerin Ya Ekonomisi

Küresel Düzenin Şifreleri