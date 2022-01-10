Ramazan Kurtoğlu Kazakistan sonrası tehlikeyi açıkladı: O ülke Türkiye'nin bulunduğu kritik bölgeyi karıştıracak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Kazakistan'daki olaylara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Kazakistan'daki olaylara ve ABD'nin bölgedeki rolüne ilişkin konuştu.
Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Çin ABD’nin 1929'daki üretim zirvesinde, ayakta kalmak için satmak zorunda. Denizde ABD çok üstün rekabet edemez. Kuşak-yol 'tek çare. Bu yolun 2550 kilometresi Kazakistandan geçer ve Türk Dünyası/Türkiye olmadan yürümez. ABD bunu engellemek için bölgeyi istikrarsızlaştıracak. 2022 çok zor" dedi.
Kurtoğlu açıklamasının devamına şunları söyledi:
Kazakistan’ı buraya sürükleyen objektif durum; 19 milyonluk ülkenin %70 i Kazak Türkü, 20si Rus, 10u diğer. 26 bin dolar kişi başı milli gelire karşılık 600 dolar ortalama aylık. Nazarbeyev’in yaşlanması devlet çarkının ve ticaretin Nepotizm bataklığında halkın perişan olması, istismara açıktı.
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