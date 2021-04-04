Müslümanları Ramazan ayının heyecanı sardı. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, Ramazan kaçında? İlk sahura ne zaman kalkacağız? Hangi gün oruca başlayacağız? Ramazan hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman? gibi soruların yanıtlarını arama motorlarında araştırıyor.

Ramazan ayın kaçında?

Ramazan ayı, 2021 yılında yani bu sene 13 Nisan 2021 tarihinde yani Salı günü başlayacak.

İlk sahur ne zaman?

Müslümanlar, 12 Nisan Pazartesi gecesini Salı gecesine bağlayan gece ilk sahurunu yapacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2021 senesinde yani bu yıl 13 Mayıs tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Arife günü olarak eda edilirken bu sene içerisindeki son oruç bu tarihte tutulacak.

Ramazan Bayramı 12 Mayıs Arife, 13 Mayıs bayramın birinci günü, 14 Mayıs bayramın ikinci günü ve 15 Mayıs bayramın üçüncü günü olarak idrak edilecek.