Ramazan berekettir kimsesizlere yetimlere ulaşma vaktidir

Helallik denetimi yapan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) yardım çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Dernekten bu çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada “Allah’ın izniyle bu sene de Suriye’de hem iftar hem Ramazan kumanyası hizmetlerimizi nihayete erdirdik. Destek veren kardeşlerimize teşekkür eder bugüne kadar katılamamış kardeşlerimizi de bu hizmetlere dahil olmaya davet ediyoruz” denildi.

Yarayı sarmaya çalıştık

Açıklamada “17 Ramazan Dünya Helal Gününde yanı başımızdaki yetimleri ve ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Bir nebze olsun yanlarında olup yaralarını sarmaya çalıştık. Siz değerli kardeşlerimizin yapmış olduğu yardımları kendilerine ulaştırmaya çalıştık” bilgisi de verildi. GİMDES Yönetim Kurulu Üyesi Halim Girgin ise şunları ifade etti: “Elhamdülillah, bir Ramazan’da daha GİMDES olarak kardeşlerimizin yanında bulunduk. İftarlar düzenledik ve erzakla zekât dağıtımında bulunduk. Buradaki muhtaç, yetim, kimsesiz ve engelli kardeşlerimizi hep beraber sevindirdik. Rabbimiz de sizleri sevindirsin. Buradaki ihtiyaçlar aynı. Değişmedi. Bizler gönderirsek, onlar bu ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Maalesef, iş olanakları yok. Bizlerin oralarda olmasından mutlu oluyorlar ve seviniyorlar. Fakat, acılar devam ediyor. Buralarda yaşanan sorunlar, kısa sürede çözülecek gibi de görünmüyor. Buralara yardımları unutmayalım. Buralara yardım gelmez ve kesilirse buradaki insanlar çok sıkıntı çekerler. Bu sıkıntılar, gelecekte ve ahirette bizlere de yansıyabilir.

Üretim yapılmalı

İnsanlar yavaş yavaş briket evlere geçtikçe daha mutlu oluyorlar ve daha düzenli bir yaşama sahip oluyorlar. Ama bu süreçten sonra insanlara eğitim çalışması ve psikolojik danışmanlık gibi daha kalıcı yöntemlere geçilmesi gerekiyor. Üretim yapılmalı. İnsanlar işsiz. Üretime yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi elzemdir. Suriye’deki halkın demir ve taş işçiliği güzel durumdadır. Burada, bu alanlarda iyi ustalar bulunmaktadır. Bu kişiler değerlendirilmelidir. Gençlerin din ve ahlak eğitimini biz vermezsek, bu kardeşlerimize başkaları eğitim verirler. Buranın geleceği yok olur. Suriye’nin geleceği bu gençlerde ve bu yetimlerde. Bu yetimlere çok güzel eğitimler verip hizmetlerde bulunmamız gerekmektedir. Allah yâr ve yardımcımız olsun.

Online Helal ve Tayyib sertifikalama programı

GİMDES, 30. Eğitim Programı’nı 25- 29 Mayıs 2021’de pandemi tehdidinden ötürü online sistemi üzerinden gerçekleştirme kararı aldı. Dernekten konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Dünyada Helal ve Tayyib ürün denetimini yapacak eleman ihtiyacı hızla artıyor. Ülkemizde de öyle. Bu hakikati görerek GİMDES olarak bugüne kadar 29 defa, 5 gün süreli bir eğitim programıyla 587 kursiyerimize sertifika verdik. Düzenlemiş olduğumuz son denetçi eğitimi 17-21 Kasım 2020 tarihleri arasında pandemi musibeti sebebiyle online sistemi üzerinden yapılmıştır. 2021 yılının ilk Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi’nin de 25-29 Mayıs tarihleri arasında aynı nedenle online sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.” Duyuruda ilaveten şunlar kaydedildi:“5 gün sürecek eğitim programında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve ihtiyaç maddelerinde helallik riskleri ile sertifikalandırma süreci hakkında bilgilendirme yapılacak. Bunların yanında fıkhi meselelere, Helal Güvence Sistemi’ne ve denetçi vasıflarına değinilecek. Eğitim sonunda yazılı -gerekli görülürse sözlü- imtihanla katılımcılara başarılı olmaları durumunda Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi’ne katılım belgesi verilecektir. Eğitimle ilgili tüm dökümanlar dijital formatta müracat başvurusundan sonra eğitime katılacak kişilere iletilecektir.”

Ölçülü ve helal tüketim

İHH Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, ölçülü ve helal tüketimin bir Müslüman için günlük yaşamın en önemli parçası olması gerektiğinin altını çizdi. Dünyanın dört bir yanında garip gurebaya gıda ve giyecek yardımı yapan İHH’nın Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şunları kaydetti:

İsraf ürkütücü boyutlarda

“Bugün 8.5 milyar düzeyinde olan dünya nüfusunun önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 15 civarında artacağı ama buna karşın gıda ihtiyacının yüzde 60 yükseleceği tahmin edilmektedir. Nüfusun her artışına karşın gıda ihtiyacının dört kat daha hızlı artıyor olması bize büyük bir çelişkiyi göstermektedir. Bu çelişki, ihtiyacı olandan en az dört kat daha fazla tüketim yapıldığı anlamına geliyor. Diğer yandan dünyamızda üretilen gıdanın neredeyse beşte biri -yani yüzde 20’si- tüketicinin sofrasına hiç gelmeden çöpe gitmekte ve bu rakama sofralardan artan atık gıdalar dahil edildiğinde yıllık 931 milyon ton gıdanın israf edildiği ortaya çıkmaktadır.” “Gıda konusunda bu kadar çelişik rakamlar bize insanoğlunun aslında bu kadar gıdaya ihtiyacı olup olmadığı sorusunu sorduruyor” ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti: “Dünyada milyonlarca ton gıda çöpe dökülürken kürenin başka bölgelerinde insanların temel gıda ihtiyacına ulaşımda yaşadığı kırılganlık düşünülünce ters giden bir şeyler olduğunu görmek için dahi olmaya gerek yok aslında. ‘Üretilen gıda’, ‘tüketilen gıda’, ‘asıl ihtiyaç duyulan gıda’ ve ‘israf edilen gıda’ arasındaki karmaşık denklem bize bu konuda değiştirmemiz gereken davranış kalıplarını da ima ediyor gibi. Şu an tükettiğimizden daha az yesek bile hayatımızı sürdürmek mümkün iken en az dört katı fazla tüketim bizleri başka bir tehlikeye sürüklemektedir. Gereksiz ve fazla tüketim obezliğe bağlı kronik rahatsızlıkların tetiklerken hayat konforunu yok etmekle kalmamakta aynı zamanda ölüme götüren bir tuzağa dönüşmektedir.”

Mücadelemiz çok kıymetli

Yıldırım, ayrıca “17 Ramazan Dünya Helal Gıda Günü vesilesiyle hepimizin hatırlaması gereken bir diğer unsur kuşkusuz gıdamızın helal olmasıyla ilgili hassasiyetlerimizdir. Bize yetecek kadar tüketeceğimiz gıdanın aynı zamanda helal olması sadece dünyadaki fiziki koşullarımızı değil, ahiretteki yerimizi de etkileyecek. Onun için ölçülü ve helal tüketim bir Müslüman için günlük yaşamın en önemli parçası olmak durumunda. Bu vesileyle helal gıda üretimi ve tüketimi konusunda verilen mücadelenin ve yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğu aşikardır” dedi.