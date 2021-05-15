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Ramazan Bayramı'nın son gününde 3 kent için kritik uyarı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:16:00 -
Ramazan Bayramı'nın son gününde 3 kent için kritik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu geçeceği bölgede, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzurum ve Ardahan'da 8, Erzincan'da 11, Tunceli'de 12, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 25, Kars'ta 24 derece olması bekleniyor.

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