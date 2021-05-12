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Yaşam Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Yaşam

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji'nin son verilerine göre 'Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. Yurt genelinde etkili olan fırtınanın salı gününe kadar devam edeceği beklenirken Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:38:00 -
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Bayram'da hava nasıl olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika açıklaması geldi.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son raporuna göre rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esiyor.

Son verilere göre fırtınanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta ortasında hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlı hava etkisini yitirecek. Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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