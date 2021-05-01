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Yaşam Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Yaşam

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili bayrama kısa bir süre kala merak ediliyor. Bayramda vatandaşlar ne kadar izin kullanacağını araştırıyor. Bu yıl 13 Mayıs günü başlayacak olan Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 19:30:00 -
Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanacak. Bayram 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak, 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili için kamuda izin günleri belli oldu. Hafta ortasında alınan karara göre, yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Böylece bayram tatili sonraki hafta sonları da birleştirildiğinde 9 güne çıkmış oldu.

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

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