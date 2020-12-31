Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
Yeni yıla artık saatler kala vatandaşlar, 2021 dini günler takvimini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak en çok Ramazan Bayramı tarihi merak ediliyor. Peki, 2021'de Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu.
Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor.
İlk teravih ne zaman?
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan ilk teravih namazını kılacak.
İlk sahur ne zaman?
Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.