Ramazan bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var?
Bayram hangi gün? Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. 8 Mayıs Cumartesi günü ise kadir gecesi idrak edildi. Vatandaşlar ramazan bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün?
Ramazan bayramının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı.
Kadir gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edildi. Peki, bayram hangi gün?
Ramazan bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var?
Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilece.
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