  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Samsunspor otobüsü saldırıya uğradı
Diyarbakır anneleri, ‘Anneler Günü’nde Akit’e konuştu!
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
'Sarallar' operasyonuyla ne hedefleniyor?
Dini Bilgiler Ramazan bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var?
Dini Bilgiler

Ramazan bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var?

Bayram hangi gün? Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. 8 Mayıs Cumartesi günü ise kadir gecesi idrak edildi. Vatandaşlar ramazan bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:39:00 -
Ramazan bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var?

Ramazan bayramının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı.

Kadir gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edildi. Peki, bayram hangi gün?

Ramazan bayramı hangi gün? Bayrama kaç gün var?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilece.

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...
Dünya

Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...

Dağlık Karabağ'da ağır bir tokat yiyen Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Türklerle düşman olduklarını ama bu düşmanlığın kontrol ed..
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
5 otomotiv devi güçlerini birleştirdi
Otomotiv

5 otomotiv devi güçlerini birleştirdi

Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Maz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay