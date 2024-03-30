Ramazan ayında Sakal-ı Şerif'e ilgi

Mardin’in Artuklu ilçesindeki Ulu Camide ziyarete açılan Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Ulu Cami imamı Süleyman Demir, "Mardin Ulu Cami'de yer alan Sakal-ı Şerif, Sultan Abdülhamit döneminde Mısır'dan Pamukçu ailesine hediye ediliyor. Pamukçu ailesi de camiye vakfediyor" dedi.

"2016 yılından bu yana ziyarete açık"

Demir, Sakal-ı Şerif'in 2016 yılından sonra ziyarete açık hale getirildiğini belirterek, "2016 yılına kadar Kadir gecelerinde Sakal-ı Şerif çıkarılırdı. Bayram sabahına kadar ziyaret edilirdi. Öğle saatine kadar kadınlar öğleden sonra da erkekler ziyaret ederdi. Bayram sabahı da tekrardan yerine konulurdu. Daha sonrasında her zaman için açık hale getirildi. 2016 yılından beri de ziyarete açık. Ramazan ayında rağbet görüyor. Sakal-ı Şerif'in bulunduğu bir camide görev yapmak bize ayrıca bir mutluluk veriyor" diye konuştu.