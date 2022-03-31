Ramazan ayında hastaların su tüketimi! Ramazan'da diyet nasıl yapılır?

Yakın zamanda böbrek, prostat ve mesane ameliyatları geçiren kişilerin oruç tutmalarının sağlık problemlerine neden olabileceğini belirten Üroloji Bölümü Doç. Dr. Coşkun Kaya, “Ameliyat olmuş hastaların bol su tüketmesi gerekiyor” dedi.

Ramazan ayına giriş yapacağımız şu günlerde, sağlık problemleriyle uğraşan birçok kişi oruç tutup tutamayacağı konusun da tereddüt yaşıyor. Gün içerisinde ortalama 15 saat oruç tutacağımız Ramazan ayında, kişilerin su tüketimi azalacak. Böbrek, prostat ve mesane ile alakalı sağlık problemleriyle mücadele veren hastaların ise bol su tüketmesi gerekiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Coşkun Kaya, yakın zamanda ameliyat olan veya böbrek taşı oluşumu riski olanların sağlığına kavuştuklarında oruçlarını kaza etmesini önerdi.

“Ameliyat olmuş hastaların bol su tüketmesi gerekiyor”

Yakın zamanda ameliyat olan hastaların kısa sürede iyileşebilmesi için bol miktarda su tüketmesinin gerekliliğinden bahseden Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Doç. Dr. Coşkun Kaya, “Su, sağlığımız için hayati değer taşımaktadır. Vücudumuzda birçok önemli fonksiyona sahip olduğu gibi idrar üretimi ve dışarı atılması ile ilgili organlarımız olan böbrek, mesane ve prostatın sorunsuz çalışmaları için çok önemli bir besin maddesidir. Hem bu organların düzgün çalışmaları hem de bu organlardan ameliyat olmuş hastaların bir an önce iyileşebilmeleri için bol su tüketmeleri gerekmektedir” dedi.



“Oruç sağlıklı kişilere farz koşulmuştur”

İnsana sağlıklı bir vücudun Allah tarafından emanet edildiğini ve sağlığın korunması için dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya, bazı kişilerde oruç tutmanın olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Hastalığı olan kişilerin iyileştikten sonra kaza orucu tutmalarını öneren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Dini görevlerimizden biri olan oruç sırasında ise günde 8 saatlik dilimde su tüketebilmekteyiz. Normalde daha geniş zaman diliminde su tüketmemiz gerekirken kısıtlı bir zaman diliminde su tüketebileceğimiz için sağlığımızı korumak adına bu dönemde 2-3 litre su içmeli, çay-kahve-kola gibi içeceklerden uzak durmalı, tuz ve şeker tüketimini en aza indirmeliyiz. Ayrıca özellikle vücudu böbrek taşı yapmaya eğilimli olan veya çok yakın dönemde böbrek, prostat, mesane ameliyatı olanların oruç tutmamalarında fayda vardır. Bu grup hastalar ise tamamen sağlıklarında kavuştuklarında rahatlıkla oruçlarını kaza edebilirler. Bazı hastalarımıza oruç tutmalarında sakınca olduğunu söylediğimde kimi zaman “Ama hocam olur mu?” diyenler oluyor. Ama unutmamalıyız ki oruç sağlıklı kişilere farz koşulmuştur. Ayrıca sağlıklı bir beden, Allah tarafından bize emanettir ve o emanete gereken kıymeti vermek de önemli dini görevlerimizden biridir.”

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