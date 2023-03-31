Ramazan ayı bırakmak için büyük fırsat! Her bir sigara ömrü 12 dakika kısaltıyor!

Sigara içmek, sağlığınız için birçok risk faktörü taşır ve birçok hastalığa neden olabilir. Sigara içmek, kansere, kalp hastalıklarına, kronik obstrüktif akciğer hastalığına, inme, damar tıkanıklığı, erken yaşlanmaya ve diğer pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Ayrıca sigara dumanı, sigara içmeyenlerde de sağlık sorunlarına neden olabilir. Sigara içmek, hem bireysel sağlık için hem de toplum sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle, sigara içmekten kaçınmak ve sigarayı bırakmak önemlidir.

Sigara içenlerde sıklıkla görülen hastalıklardan bazıları şunlar:

Kanser: Sigara, kansere neden olan birçok kimyasal madde içerir. Sigara içmek, akciğer kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri ve mesane kanseri riskini artırır.

Kalp hastalıkları: Sigara içmek, kalp krizi, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi sonrası ölüm riskini artırır.

Akciğer hastalıkları: Sigara içmek, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem, astım ve diğer akciğer hastalıklarına neden olabilir.

Diğer sağlık sorunları: Sigara içmek, diyabet, osteoporoz, cilt hastalıkları, diş çürümesi, katarakt ve daha pek çok sağlık sorununa neden olabilir.

Hamilelik komplikasyonları: Hamile kadınlar sigara içerlerse, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, doğum kusurları ve ölü doğum gibi riskler artar.

Pasif içicilik: Sigara içmeyenlerin de sigara dumanına maruz kalması, astım, KOAH, kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sigara kullanan kişilerin kanser nedeniyle ölüm oranı, kullanmayanlardan 25 kat daha fazla olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Yapılan araştırmalarda, içilen her bir sigaranın insan ömründen 12 dakika çaldığı hesaplandı. Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye’de ise 100 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor.

Nikotin, sigara, elektronik sigara ve nargile gibi yöntemlerle dışarıdan alındığında başlangıçta hoşlanma duygusu, gevşeme ve rahatlama hissi veriyor. Nikotinin yarattığı hoşlanma duygusu ve konsantrasyonu artırıcı etkisi, kişilerde tekrar sigara içme ihtiyacına yol açıyor. Bir süre sonra tolerans gelişiyor ve kanda azalan nikotin seviyesi, ortaya çıkan huzursuzluğu giderebilmek için güçlü sigara içme isteği oluşturuyor.

Sigarayı bırakma döneminde hissedilen yoksunluk belirtilerinin tedavi edilmesi gerekiyor. Bu dönemde, fizyolojik olarak bağımlı kişilerde nikotin yoksunluk belirtileri, yeniden sigaraya başlamalarında önemli bir rol oynuyor.

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İŞTE SİGARAYI BIRAKMA YÖNTEMLERİ

Sigarayı bırakma süreci zor olabilir, ancak bu yöntemlerden bir veya birkaçını uygulayarak sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın, sigarayı bırakmak için doğru zaman her zamandır. İşte bazı yöntemler:

Ramazan Ayı: Günün doğu kısmında oruçlu olunduğu için sigara içilmez. bu durum sigara isteğine olan direnci oruç tutan için artırır. bu durum değerlendirilip hiç içmeyerek ramazan ayı vesilesiyle sigara komple bırakılabilir.

Kararlılık: Sigarayı bırakmak için öncelikle kararlı olmanız gerekir. Kendinize "sigarayı bırakacağım" diyerek başlayın ve kararlılığınızı koruyun.

Destek: Sigarayı bırakmak için destek almanız önemlidir. Aileniz, arkadaşlarınız veya bir sigara bırakma programı gibi bir destek sistemi edinin.

Nicotine replacement therapy (NRT): Nikotin yerine koyma terapisi, nikotin bağımlılığını azaltmaya yardımcı olur. Nikotin sakızı, nikotin bantları ve nikotin spreyleri gibi NRT ürünleri sigara bırakma sürecinde etkili olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, sigara isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun için Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden destek alabilirsiniz.

Egzersiz: Egzersiz yapmak, sigara bırakma sürecinde yardımcı olabilir. Egzersiz, stresi azaltır ve vücudu rahatlatır.

Stres yönetimi: Stres, sigara içme isteğini artırabilir. Stres yönetimi teknikleri, sigara bırakma sürecinde yardımcı olabilir. Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri ve masaj gibi aktiviteler stresi azaltabilir.