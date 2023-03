Ramazan ayı bırakmak için büyük fırsat! Her bir sigara ömrü 12 dakika kısaltıyor!

Sigara ve tütün ürünleri kullanımı dünya üzerinde milyonlarca insanın yaşamını tehdit ediyor. Sigara kullanan kişilerin kanser nedeniyle ölüm oranı kullanmayanlara göre 25 kat daha fazla. Yapılan araştırmalara göre içilen her bir sigara insanın ömründen 12 dakika çalıyor. Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye'de de her yıl 100 bin kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.