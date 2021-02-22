Oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı için 3 aydan kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde üç ayların ilki olan Receb ayı başlangıcı idrak edilmişti. Receb ayının ardından üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlayacak.

Ramazan ayı başlangıcı ne zaman?

Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar, Diyanet tarafından açıklanan tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacaklar. On bir ayın sultanı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanılacak.

Bu ay içerisinde 8 Mayıs tarihinde Kadir gecesi de idrak edilecek.

Ramazan Bayramı arefe günü ise 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.