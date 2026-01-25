  • İSTANBUL
Dünya Rakka'da YPG işkencesinden kurtuluş: 126 çocuk özgürlüğüne kavuştu!
Dünya

Rakka'da YPG işkencesinden kurtuluş: 126 çocuk özgürlüğüne kavuştu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Rakka'da YPG işkencesinden kurtuluş: 126 çocuk özgürlüğüne kavuştu!

Suriye güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Rakka’daki El-Aktan Cezaevi’nde tutulan 126 çocuk serbest bırakıldı; kurtarılan çocuklar örgütün uyguladığı işkenceleri anlattı.

Suriye ordusunun Rakka operasyonu sonrası kontrolü ele geçirdiği El-Aktan Cezaevi’nde büyük bir insani dram gün yüzüne çıktı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, terör örgütü SDG (YPG) tarafından esir tutulan 18 yaş altı 126 çocuğu özgürlüğüne kavuşturdu.

Kurtarılan çocuklar, Rakka Adalet Sarayı’na götürülerek aileleriyle buluşturulurken; "Basın mensuplarına konuşan bir çocuk, terör örgütünün elinde esir kaldıkları süre boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını" bizzat dile getirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı, cezaevinde güvenliğin sağlandığını ve terörle mücadele ekiplerinin bölgeyi devraldığını duyurdu.

AİLELER CEZAEVİNE AKIN ETTİ: "ASILSIZ SUÇLAMALARLA TUTULDULAR"

Çocukların serbest bırakılmasının ardından, yakınları YPG tarafından "asılsız veya kasıtlı" iddialarla tutuklanan yüzlerce aile cezaevi çevresinde toplandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, cezaevindeki tüm tutuklular için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Hükümet yetkilileri ailelere seslenerek, haksız yere hapsedilen herkesin bırakılacağı müjdesini verirken; bu sürecin her vaka için titizlikle yürütüleceğini ve dosya bazlı incelemelerin yapılacağını teyit etti.

DOSYALAR TEK TEK İNCELENECEK: ADLİ SUÇLULAR AYRILIYOR

Yetkililer, terör örgütü SDG’nin cezaevinde hiçbir sınıflandırma yapmadığına dikkat çekti.

Teröristlerin; uyuşturucu ticareti, cinayet ve tecavüz gibi ağır adli suçlardan hüküm giyenlerle siyasi veya asılsız suçlamalarla tutulanları aynı yerde barındırdığı belirlendi.

Bu nedenle, herhangi bir mahkumun serbest bırakılmasından önce hukuki denetimin zorunlu olduğu ve vaka bazında inceleme yapıldıktan sonra haksız tutulanların özgür kalacağı vurgulandı.

 

